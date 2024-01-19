Константин Марадишвили заявил, что планирует выступать за сборную Грузии

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили, выступающий за «Пари НН» на правах аренды, рассказал, что желает представлять сборную Грузии по футболу.

«Грузинский паспорт получил ещё в сентябре. Но пока вопрос выступления за сборную решает федерация футбола Грузии. Заявка в ФИФА была подана. Сейчас я жду. В федерации говорят, что, пока идут отборочные матчи, нужно определённое время. Что повлияло на моё решение играть за Грузию? Взрослею, потихоньку переосмысливаю всё, поэтому принял такое решение. Хочу играть за сборную Грузии!» — приводит слова Марадишвили издание «Спорт-экспресс».

Напомним, в конце декабря стало известно, что Марадишвили будет выступать за «Пари НН» на правах аренды до конца нынешнего сезона. В рамках Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 23-летний футболист провёл восемь матчей за «Локомотив», в которых забил один мяч. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Отметим, что в конце августа появилась информация, что Марадишвили получил грузинский паспорт и ждёт одобрения ФИФА для выступлений за национальную команду Грузии.