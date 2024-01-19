Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гвинея — Гамбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду стал лучшим игроком Ближнего Востока 2023 года по версии Globe Soccer Awards

Роналду стал лучшим игроком Ближнего Востока 2023 года по версии Globe Soccer Awards
Комментарии

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил две премии Globe Soccer Awards. Он стал лучшим игроком Ближнего Востока, а также получил премию Марадоны как лучший бомбардир 2023 года. Об этом сообщил Globe Soccer Awards в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне саудовской Про-Лиги 38-летний Криштиану Роналду провёл 18 матчей, в которых забил 20 мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету три игры и четыре гола в Клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил три мяча в четырёх матчах Лиги чемпионов АФК. Всего в 2023 году Роналду отметился 54 голами, став лучшим бомбардиром мира. На счету нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда 50 забитых мячей.

Материалы по теме
Криштиану Роналду ответил, когда завершит игровую карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android