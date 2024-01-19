Роналду стал лучшим игроком Ближнего Востока 2023 года по версии Globe Soccer Awards

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил две премии Globe Soccer Awards. Он стал лучшим игроком Ближнего Востока, а также получил премию Марадоны как лучший бомбардир 2023 года. Об этом сообщил Globe Soccer Awards в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне саудовской Про-Лиги 38-летний Криштиану Роналду провёл 18 матчей, в которых забил 20 мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету три игры и четыре гола в Клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил три мяча в четырёх матчах Лиги чемпионов АФК. Всего в 2023 году Роналду отметился 54 голами, став лучшим бомбардиром мира. На счету нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда 50 забитых мячей.