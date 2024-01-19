Тренер «Ромы» Де Росси рассказал, каких ждёт результатов от команды по окончании сезона

Новый главный тренер «Ромы» Даниеле Де Росси рассказал, какие на текущий момент стоят проблемы перед римским клубом, а также поделился ожиданиями от результатов «волков» по окончании нынешнего сезона.

«Я был бы счастлив, если бы мы были в четвёрке лучших по итогам сезона. Это то, к чему мы стремимся. Это будет нелегко, но это определённо возможно.

Когда меняешь тренера, всегда возникает несколько проблем. В этом нет ничего необычного в мире футбола. Есть проблемы, на которые я не собираюсь сильно заострять внимание. Однако нужно определить, какие механизмы в команде не работают. Невозможно проанализировать всё за три-четыре дня. Но мне повезло, потому что я болельщик «Ромы» и смотрел все её матчи, мне не придётся начинать с нуля», — приводит слова Де Росси официальный сайт римского клуба.

Напомним, о назначении Де Росси на пост главного тренера «волков» было объявлено в минувший вторник, 16 января.

Завтра, 20 января, Де Росси проведёт свой первый матч в качестве главного тренера «Ромы». Римский клуб сыграет с «Вероной». Матч начнётся в 20:00 мск.