Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гвинея — Гамбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ромы» Де Росси рассказал, каких ждёт результатов от команды по окончании сезона

Тренер «Ромы» Де Росси рассказал, каких ждёт результатов от команды по окончании сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Ромы» Даниеле Де Росси рассказал, какие на текущий момент стоят проблемы перед римским клубом, а также поделился ожиданиями от результатов «волков» по окончании нынешнего сезона.

«Я был бы счастлив, если бы мы были в четвёрке лучших по итогам сезона. Это то, к чему мы стремимся. Это будет нелегко, но это определённо возможно.

Когда меняешь тренера, всегда возникает несколько проблем. В этом нет ничего необычного в мире футбола. Есть проблемы, на которые я не собираюсь сильно заострять внимание. Однако нужно определить, какие механизмы в команде не работают. Невозможно проанализировать всё за три-четыре дня. Но мне повезло, потому что я болельщик «Ромы» и смотрел все её матчи, мне не придётся начинать с нуля», — приводит слова Де Росси официальный сайт римского клуба.

Напомним, о назначении Де Росси на пост главного тренера «волков» было объявлено в минувший вторник, 16 января.

Завтра, 20 января, Де Росси проведёт свой первый матч в качестве главного тренера «Ромы». Римский клуб сыграет с «Вероной». Матч начнётся в 20:00 мск.

Материалы по теме
Новый тренер «Ромы» Де Росси рассказал об общении с Моуринью после его увольнения из клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android