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Круговой — о возвращении в «Зенит-2»: всё новое — хорошо забытое старое

Круговой — о возвращении в «Зенит-2»: всё новое — хорошо забытое старое
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой, недавно объявивший о переходе в московский ЦСКА на правах свободного агента летом текущего года, высказался о тренировке в составе второй команды сине-бело-голубых.

«Всё новое — хорошо забытое старое. #«Зенит-2», — написал Круговой в своих социальных сетях, выложив видео с тренировки «Зенита-2».

17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. Он отправится в московский клуб летом, когда выйдет на рынок свободных агентов. Во второй части сезона Данил будет тренироваться в «Зените-2».

Напомним, 25-летний Круговой является воспитанником «Зенита». Он провёл 105 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых отметился двумя мячами и 11 голевыми передачами.

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