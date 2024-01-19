Круговой — о возвращении в «Зенит-2»: всё новое — хорошо забытое старое

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой, недавно объявивший о переходе в московский ЦСКА на правах свободного агента летом текущего года, высказался о тренировке в составе второй команды сине-бело-голубых.

«Всё новое — хорошо забытое старое. #«Зенит-2», — написал Круговой в своих социальных сетях, выложив видео с тренировки «Зенита-2».

17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. Он отправится в московский клуб летом, когда выйдет на рынок свободных агентов. Во второй части сезона Данил будет тренироваться в «Зените-2».

Напомним, 25-летний Круговой является воспитанником «Зенита». Он провёл 105 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых отметился двумя мячами и 11 голевыми передачами.