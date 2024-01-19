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Саудовский «Аль-Шабаб» приготовил многомиллионное предложение для Жозе Моуринью

Саудовский «Аль-Шабаб» приготовил многомиллионное предложение для Жозе Моуринью
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Саудовский «Аль-Шабаб» крайне заинтересован в подписании контракта с португальским специалистом Жозе Моуринью, который на текущей неделе был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ромы». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, помимо большого личного контракта, «Аль-Шабаб» готов пообещать Моуринью, что осуществит трансферы международного уровня. Подчёркивается, что португальский специалист уже изъявил желание провести переговоры со спортивным директором саудовского клуба.

Напомним, ранее Моуринью лично подтверждал, что минувшим летом клубы из чемпионата Саудовской Аравии интересовались им.

60-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Ромы» в минувшей вторник, 16 января.

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