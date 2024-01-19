В «Манчестер Юнайтед» недовольны Вараном из-за его публикации в социальной сети

Руководство «Манчестер Юнайтед» выражает недовольство и обеспокоенность в связи с тем, что центральный защитник команды Рафаэль Варан сделал в своей социальной сети публикацию, на которой видно, что во время небольшой паузы в чемпионате Англии он отправился отдыхать на горнолыжный курорт. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на The Sun.

Фото: Социальные сети Рафаэля Варана

По информации источника, трудовое соглашение 30-летнего футболиста предусматривает запрет на экстремальные виды отдыха из-за риска получить травму. Отмечается, что на фоне слухов о возможном уходе Варана из клуба данная ситуация может ещё больше усугубить отношения между французским футболистом и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.