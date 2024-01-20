«Бавария» рассматривает вариант с покупкой защитника мадридского «Реала»

Руководство «Баварии» заинтересовано в приобретении центрального защитника мадридского «Реала» Рафы Марина, который в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за «Алавес». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, мюнхенцы предпримут конкретные попытки по покупке 21-летнего футболиста в том случае, если их защитник Альфонсо Дэвис в конечном итоге примет решение не продлевать контракт и присоединиться к «сливочным», с которыми его связывают слухи на протяжении последних нескольких месяцев.

Подчёркивается, что в таком случае покупка «Баварией» молодого таланта «Реала» будет являться своеобразной местью мюнхенцев. При этом в немецком клубе действительно высоко оценивают игровые качества Марина.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.