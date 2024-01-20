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Винисиус оскорбил мать Симеоне во время матча Кубка Испании с «Атлетико»

Винисиус оскорбил мать Симеоне во время матча Кубка Испании с «Атлетико»
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Во время минувшего матча 1/8 финала Кубка Испании между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» (4:2) произошёл конфликт между крайним нападающим «сливочных» Винисиусом Жуниором и главным тренером «матрасников» Диего Симеоне.

Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лино – 39'     1:1 Облак – 45+1'     2:1 Мората – 57'     2:2 Хоселу – 82'     3:2 Гризманн – 100'     4:2 Рикельме – 119'    

По информации испанского издания Mundo Deportivo, конфликт между Винисиусом и Симеоне произошёл из-за того, что после того, как нападающий «Реала» Хоселу забил гол на 82-й минуте встречи, бразильский вингер, проходя мимо технической зоны, в которой находился аргентинский специалист, показал ему на пальцах цифру семь. В ответ на это Симеоне ответил: «Цифра семь? Иди подальше отсюда». На что Винисиус сказал: «Номер семь — это зад твоей матери». После этого игрок и тренер вступили в перепалку.

«Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а «Реал» завершил участие в турнире. Отметим, что «Реал» является действующим обладателем Кубка Испании, после того как обыграл в финальном матче прошлого сезона «Осасуну» со счётом 2:1.

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