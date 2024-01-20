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Салах пропустит два матча Кубка африканских наций из-за травмы спины

Салах пропустит два матча Кубка африканских наций из-за травмы спины
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Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил растяжение мышц спины и пропустит два матча Кубка африканских наций.

Как сообщает Египетская федерация футбола, рентгеновские снимки, которые сделал капитан сборной Египта, показали, что у него растяжение задней мышцы, и он пропустит следующие два матча команды в рамках Кубка африканских наций с Кабо-Верде, а затем и матч 1/8 финала в случае квалификации сборной.

Напомним, нападающий сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах был заменён в конце первого тайма матча 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой.

В нынешнем сезоне Мохамед Салах провёл за клуб и сборную во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 23 голов и отдал 12 результативных передач. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Салаха составляет € 65 млн.

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