Салах был заменён из-за травмы в матче Кубка африканских наций с Ганой

Футболист сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах был заменён в конце первого тайма матча 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой, который проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу ганской национальной команды.

На текущий момент нет информации о степени тяжести повреждения египетского футболиста. Однако по предварительным данным, Салах травмировал заднюю поверхность бедра.

В своём первом матче на турнире сборная Египта сыграла вничью с Мозамбиком со счётом 2:2. Гана в первом туре уступила сборной Кабо-Верде — 1:2.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.