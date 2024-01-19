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Салах был заменён из-за травмы в матче Кубка африканских наций с Ганой

Салах был заменён из-за травмы в матче Кубка африканских наций с Ганой
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Футболист сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах был заменён в конце первого тайма матча 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой, который проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу ганской национальной команды.

Кубок африканских наций . Группа B. 2-й тур
18 января 2024, четверг. 23:00 МСК
Египет
Окончен
2 : 2
Гана
0:1 Кудус – 45+3'     1:1 Мармуш – 69'     1:2 Кудус – 71'     2:2 Мохамед – 74'    

На текущий момент нет информации о степени тяжести повреждения египетского футболиста. Однако по предварительным данным, Салах травмировал заднюю поверхность бедра.

В своём первом матче на турнире сборная Египта сыграла вничью с Мозамбиком со счётом 2:2. Гана в первом туре уступила сборной Кабо-Верде — 1:2.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

Турнирная таблица КАН
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