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«Интер Майами» Месси проведёт товарищеский матч со сборной Сальвадора

«Интер Майами» Месси проведёт товарищеский матч со сборной Сальвадора
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«Интер Майами» Лионеля Месси объявил о проведении товарищеского матча со сборной Сальвадора.

Отметим, что этот матч будет первым с 2020 года, в котором уругвайский нападающий Луис Суарес снова выйдет на поле вместе со своими экс-партнёрами по «Барселоне» Лионелем Месси, Жорди Альбой и Сержи Бускетсом.

Напомним, матч состоится в Сальвадоре. Начало встречи — в 4:00 мск.

Новый сезон МЛС стартует для «Интера» 22 февраля матчем с «Реал Солт-Лейк». Впереди у коллектива Херардо Мартино серия из шести предсезонных товарищеских матчей, в которых американская команда сыграет с «Далласом», «Аль-Хилялем», «Аль-Насром», сборной Гонконга, японским «Виссел Кобе» и первым клубом Лионеля Месси – Ньюэллс Олд Бойз».

В прошлом сезоне «Интер Майами» занял 14-е место в Восточной конференции МЛС и не смог пройти в плей-офф турнира.

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