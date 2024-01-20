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Суарес, Месси, Альба и Бускетс вместе на предматчевом фото «Интер Майами»

Суарес, Месси, Альба и Бускетс вместе на предматчевом фото «Интер Майами»
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В ночь с 19 на 20 января мск в Сальвадоре состоялся товарищеский матч между клубом американской МЛС «Интер Майами» и национальной командой Сальвадора. Игра завершилась с ничейным счётом 0:0. «Интер Майами» поделился предматчевым фото.

Фото: Соцсети ФК «Интер Майами»

Примечательно, что впервые в истории клуба и впервые за долгое время бывшие партнёры по «Барселоне»: Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс, провели матч вместе.

Напомним, последним из великой четвёрки к американскому клубу присоединился Луис Суарес, это был его первый матч за команду, однако отличиться уругвайцу, как и его партнёрам, сегодня не удалось.

Луис Суарес перешёл в американский клуб 22 декабря 2023 года.

Напомним, в составе «Барселоны» Месси, Суарес, Альба и Бускетс выигрывали Лигу чемпионов, чемпионат Испании и другие турниры.

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