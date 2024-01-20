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Стало известно, как «ПСЖ» хочет отомстить «Реалу» за вероятный уход Мбаппе

Стало известно, как «ПСЖ» хочет отомстить «Реалу» за вероятный уход Мбаппе
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Французский «Пари Сен-Жермен» смирился с вероятным уходом нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» и придумал, как отомстить испанскому клубу за уход своего лидера, сообщает Realmadrid Exclusivo.

По сведениям источника, парижане хотят переманить в стан клуба одного из самых талантливых центральных защитников мира, который находится на радаре «Реала». Речь идёт о 18-летнем французе Лени Йоро, выступающем за «Лилль».

«ПСЖ» видит в Йоро важную фигуру в формировании будущего клуба и готов пойти ва-банк, чтобы приобрести его уже в текущее трансферное окно. По сообщениям СМИ, француз очень близок к переходу в «Реал», однако парижане хотят переломить ситуацию.

В текущем сезоне Йоро провёл за «Лилль» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе к игроку целого ряда топ-клубов. По оценкам специалистов, Йоро в будущем может стать одним из лучших центральных защитников мирового футбола.

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