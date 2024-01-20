«Альмерия» арендует аргентинского полузащитника «Милана» — Романо

Аргентинский полузащитник «Милана» Лука Ромеро проведёт остаток сезона в аренде в испанской «Альмерии», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, 19-летний полузащитник пройдёт медицинское обследования для перехода в испанский клуб в ближайшие 48 часов. О сделке будет официально объявлено на следующей неделе.
В нынешнем сезоне Лука провёл пять матчей в рамках чемпионата Италии, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн. Действующий контракт аргентинца с «россонери» рассчитан до лета 2027 года.
«Альмерия» находится на последнем месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав шесть очков в 20 матчах.