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Любительская команда из Геленджика отдала игрока в клуб высшей лиги Болгарии

Любительская команда из Геленджика отдала игрока в клуб высшей лиги Болгарии
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Нигерийский полузащитник Саксесс Укаки перешёл в клуб высшей лиги Болгарии «Ботев» из любительской команды «Виста», базирующейся в городе Геленджик. Согласно информации Transfermarkt, футболист перешёл на правах свободного агента.

Фото: ФК «Виста»

«Желаем нашему воспитаннику удачного дебюта и выступления в составе новой команды», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в группе в VK.

В составе «Висты» 19-летний Саксесс Укаки стал чемпионом высшей лиги Краснодарского края в 2022 году и выиграл международный турнир Botev Cup 2023.

Отметим, что ранее за «Висту» выступал нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун, а также лучший бомбардир Первой лиги Джонатан Окоронкво, проводящий нынешний сезон в аренде в тульском «Арсенале». Права на игрока также принадлежат «быкам».

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