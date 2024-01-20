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Тренер «Арсенала» Артета: мы 1-я команда в АПЛ по всем показателям, кроме забивания голов

Тренер «Арсенала» Артета: мы 1-я команда в АПЛ по всем показателям, кроме забивания голов
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о форме своей команды в преддверии матча 21-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», который состоится сегодня, 20 января.

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 15:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если вы изучите все статистические данные, то увидите, что «Арсенал» находится на вершине. Но реальность такова, что мы выиграли недостаточно матчей. Эта ситуация похожа на луковицу: есть первый слой, второй слой. Мы должны вникнуть в суть, чтобы понять, что заставляет нас побеждать или проигрывать.

Являемся ли мы лучшими в лиге во всём, за исключением завершения атак? Если смотреть объективно на то, что мы делаем, то ответ очевиден — да», — приводит слова Артеты Daily Mail.

Напомним, после 20 туров АПЛ «Арсенал» набрал 40 очков и на текущий момент занимает четвёртое место.

Матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Игра начнётся в 15:30 мск.

Турнирная таблица АПЛ
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