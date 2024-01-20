Тренер «Арсенала» Артета: мы 1-я команда в АПЛ по всем показателям, кроме забивания голов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о форме своей команды в преддверии матча 21-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», который состоится сегодня, 20 января.

«Если вы изучите все статистические данные, то увидите, что «Арсенал» находится на вершине. Но реальность такова, что мы выиграли недостаточно матчей. Эта ситуация похожа на луковицу: есть первый слой, второй слой. Мы должны вникнуть в суть, чтобы понять, что заставляет нас побеждать или проигрывать.

Являемся ли мы лучшими в лиге во всём, за исключением завершения атак? Если смотреть объективно на то, что мы делаем, то ответ очевиден — да», — приводит слова Артеты Daily Mail.

Напомним, после 20 туров АПЛ «Арсенал» набрал 40 очков и на текущий момент занимает четвёртое место.

Матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Игра начнётся в 15:30 мск.