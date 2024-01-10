Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета разрешил игрокам взять свои семьи на тренировочный сбор в Дубае

Артета разрешил игрокам взять свои семьи на тренировочный сбор в Дубае
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета разрешил игрокам команды взять свои семьи на тренировочный сбор в Дубае, сообщает Daily Mail.

По информации источника, испанский специалист надеется, что такое решение улучшит атмосферу в клубе, а также поможет команде найти выход из кризиса.

Напомним, «Арсенал» 7 января проиграл «Ливерпулю» в Кубке Англии со счётом 0:2 и вылетел из турнира. При этом лондонский клуб также вылетел из Кубка лиги, уступив «Вест Хэму» (1:3).

Кроме того, на данный момент после 20 сыгранных матчей АПЛ «Арсенал» располагается четвёртой строчке с 40 очками. Лидером чемпионата является «Ливерпуль» с 45 очками. Также команда Артеты в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Порту».

Материалы по теме
Фото
Артета на матче с «Ливерпулем» порвал штаны в области паха
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android