Артета разрешил игрокам взять свои семьи на тренировочный сбор в Дубае

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета разрешил игрокам команды взять свои семьи на тренировочный сбор в Дубае, сообщает Daily Mail.

По информации источника, испанский специалист надеется, что такое решение улучшит атмосферу в клубе, а также поможет команде найти выход из кризиса.

Напомним, «Арсенал» 7 января проиграл «Ливерпулю» в Кубке Англии со счётом 0:2 и вылетел из турнира. При этом лондонский клуб также вылетел из Кубка лиги, уступив «Вест Хэму» (1:3).

Кроме того, на данный момент после 20 сыгранных матчей АПЛ «Арсенал» располагается четвёртой строчке с 40 очками. Лидером чемпионата является «Ливерпуль» с 45 очками. Также команда Артеты в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Порту».