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Умяров ответил, следит ли за игрой Тео Бонгонда на Кубке Африки

Умяров ответил, следит ли за игрой Тео Бонгонда на Кубке Африки
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что он не контактирует с вингером красно-белых Тео Бонгонда, который на текущий момент момент выступает на Кубке африканских наций в составе сборной ДР Конго.

«С Бонгонда не переписываемся, потому что у него и так забот много. Видел, что они сыграли вничью, а он провёл весь матч. Смотрел обзоры. Хочется, чтобы спартаковцы побольше побеждали, были в хорошем настроении.

Интерес к международным играм на фоне бана российских команд не понизился. Мне кажется, я теперь даже больше смотрю. Смотрю всю Испанию, по возможности слежу за Англией, Германией. Точно нельзя сказать, что интерес понизился», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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