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Умяров отреагировал на слова Амарала, предложившего сократить число игроков в «Спартаке»

Умяров отреагировал на слова Амарала, предложившего сократить число игроков в «Спартаке»
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слова нового спортивного директора клуба Томаша Амарала о том, что москвичам нужно сократить количество футболистов в команде.

«Слова Амарала про большое количество игроков в команде — это нормально. Летом много игроков пришло, а на выход вроде никого не было, кроме Шамара и Бальде. Без еврокубков 23-24 человека это правильно. Но его интервью я не смотрел, поэтому не видел, правильно ли сформулирован вопрос», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» вышел из отпуска вчера, 19 января. 22 января после прохождения медицинского обследования красно-белые отправятся в ОАЭ. Спартаковцы будут жить и тренироваться в Дубае. Первый товарищеский матч в 2024 году красно-белые проведут 3 февраля с клубом «Аль-Джазира».

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