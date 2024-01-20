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Полузащитник «Спартака» Умяров: пятое место — не то, где мы хотим находиться

Полузащитник «Спартака» Умяров: пятое место — не то, где мы хотим находиться
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о целях красно-белых на оставшуюся часть сезона Российской Премьер-Лиги.

«С таким составом, количеством игроков и вложениями пятое место — не то, где мы хотим находиться. Вторая часть сезона будет полностью направлена на исправление ситуации. Потолок «Спартака» — борьба за первое и второе место. Конечно, нам возможно догнать «Краснодар», впереди ещё чуть меньше половины чемпионата, всё может произойти. Выиграть все 12 матчей, а «Краснодар» проиграет несколько игр — почему это нереально? Сейчас нам надо поработать, летом была другая команда. Сейчас по игрокам «Спартак» не уступает «Краснодару» и «Зениту», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после завершения первой части РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место. На первой строчке расположился «Краснодар», который заработал 38 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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