«Ни разу не было желания послать всё к чёрту». Айван Тони — о своей дисквалификации

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони поделился эмоциями от завершения своей восьмимесячной дисквалификации, которую он получил в мае 2023 года из-за нарушения регламента о ставках.

«Я никогда не сомневался, что вернусь, и хотел быть уверенным, что на поле вернётся другой Айван. Мне стало немного жаль себя, но это прошло. Нет времени жалеть себя. Но есть определённые вещи, которые я должен сделать, которые я должен доказать.

У меня не было соблазна сказать: «Да пошли вы все к чёрту». Наоборот, есть люди, которые борются за свою жизнь, которые не знают, где они будут готовить себе еду завтра. Для меня это было всего лишь то, что я не мог играть в футбол, что в некотором смысле является роскошью. Поначалу я был расстроен, но жизнь на этом не заканчивается», — приводит слова Тони Daily Mail.

27-летний нападающий выступает в составе «Брентфорда» с начала сезона-2020/2021. За этот период он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 68 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.