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«Арсенал» может взять Карима Бензема в аренду до конца сезона

«Арсенал» может взять Карима Бензема в аренду до конца сезона
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Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность перехода французского нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема на правах аренды до конца сезона, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, конкурентом «канониров» в борьбе за подписание игрока будет лондонский «Челси». Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

«Арсенал» после 20 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

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