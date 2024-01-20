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Михаил Игнатов отреагировал на возрождение «Спартака-2»

Михаил Игнатов отреагировал на возрождение «Спартака-2»
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал возрождение второй команды красно-белых — «Спартака-2».

«Возрождение «Спартака-2» — очень хорошая новость. Я сам проходил эту систему, знаю, насколько она была полезна для меня. Это небольшой трамплин между молодёжкой и основой, я проделал этот путь», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 25 декабря московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы, команду заявят во Вторую лигу. Главным тренером команды стал экс-игрок москвичей Дмитрий Комбаров.

Основная команда «Спартака» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.

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