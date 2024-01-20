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Игрок «Спартака» Игнатов: Олег Романцев — легенда, тут и добавить нечего

Игрок «Спартака» Игнатов: Олег Романцев — легенда, тут и добавить нечего
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, что у него ещё не было личной встречи с экс-тренером красно-белых Олегом Романцевым.

«Личной встречи с Романцевым у меня не было, но он приходил пообщаться с нами на мероприятиях, тренировках. Олег Иванович — легенда, тут и добавить нечего. Не помню, есть ли у меня с Романцевым совместная фотография, но общекомандная точно да», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Романцев был игроком «Спартака» с 1976 по 1983 год. Затем он стал главным тренером красно-белых и находился на этом посту с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Когда Романцев был главным тренером «Спартака», красно-белые восемь раз стали чемпионами России и трижды одержали победу в Кубке страны. Кроме того, Романцев дважды возглавлял сборную России — с 1994 по 1996, а также с 1998 по 2002 год. Сейчас 70-летний Романцев работает в «Пари Нижний Новгород».

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