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Бушманов: могу пожелать Комбарову только удачи — работа в «Спартаке-2» специфическая

Бушманов: могу пожелать Комбарову только удачи — работа в «Спартаке-2» специфическая
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о назначении Дмитрия Комбарова на пост главного тренера второй команды красно-белых — «Спартака-2».

«Могу только пожелать Дмитрию Комбарову удачи в «Спартаке-2». Работа в этой команде специфическая, потому что там молодые ребята — но и условия хорошие, футболисты обученные и амбициозные. Надо будет стараться помочь им развить свой потенциал. Хорошо, что выбор пал на Комбарова. Дима знает «Спартак», а в «Спартаке» знают его», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дмитрию Комбарову 36 лет. Он выступал в составе московского «Спартака» с 2010 по 2019 год. За красно-белых Дмитрий в общей сложности провёл 272 матча во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 26 забитых мячей и 42 результативные передачи. Вместе с красно-белыми он завоевал два трофея. В 2017-м Дмитрий стал чемпионом России в составе москвичей.

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