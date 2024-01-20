Бушманов: могу пожелать Комбарову только удачи — работа в «Спартаке-2» специфическая

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о назначении Дмитрия Комбарова на пост главного тренера второй команды красно-белых — «Спартака-2».

«Могу только пожелать Дмитрию Комбарову удачи в «Спартаке-2». Работа в этой команде специфическая, потому что там молодые ребята — но и условия хорошие, футболисты обученные и амбициозные. Надо будет стараться помочь им развить свой потенциал. Хорошо, что выбор пал на Комбарова. Дима знает «Спартак», а в «Спартаке» знают его», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дмитрию Комбарову 36 лет. Он выступал в составе московского «Спартака» с 2010 по 2019 год. За красно-белых Дмитрий в общей сложности провёл 272 матча во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 26 забитых мячей и 42 результативные передачи. Вместе с красно-белыми он завоевал два трофея. В 2017-м Дмитрий стал чемпионом России в составе москвичей.