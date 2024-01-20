«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: Магальянс оформил дубль

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В эти минуты идёт матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». В качестве главного арбитра встречи выступает Пол Тирни. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 37-й минуте защитник хозяев Габриэл Магальянс оформил дубль.

Ранее, на 11-й минуте, он же открыл счёт в матче.

После 20 туров АПЛ «Арсенал» набрал 40 очков и занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Кристал Пэлас» заработал 21 очко и расположился на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды уже встречались в рамках 2-го тура. В той встрече подопечные Артеты одержали победу со счётом 1:0.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:0, а во втором «канониры» разгромили «орлов» со счётом 4:1.