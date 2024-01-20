Президент «Наполи» предстанет перед судом из-за ложной отчётности о покупке Осимхена

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предстанет перед судом из-за ложной отчётности о покупке нападающего Виктора Осимхена у «Лилля» летом 2020 года за € 70 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов, сообщает Roma Corriere.

По информации источника, прокуратура Рима ведёт расследование действий Де Лаурентиса. Согласно обвинению, рыночная операция была осуществлена путём использования фиктивного прироста капитала трёх игроков академии «Наполи» и четвёртого зарегистрированного игрока, проданного взамен по нерыночным ценам: Джованни Палмьери (€ 7 млн), Орестис Карнезис (€ 4,8 млн), Клаудио Манзи (€ 4 млн) и Лука Лигуори (€ 4 млн).

Ни один из этих игроков не был принят на работу во французский клуб, а три футболиста из академии и вовсе остались в аренде в Италии, где играют в низших лигах.