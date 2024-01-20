Нобоа не тренируется с «Сочи». Полузащитник решает вопрос со своим будущим

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не тренируется с командой на сборах. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Нобоа находится в расположении клуба, но не участвует в занятиях, потому что принимает решение по своему будущему. У полузащитника есть предложение от «Эмелека», и он раздумывает, как лучше поступить.

Напомним, ранее появилась информация, что эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа может покинуть российскую команду. Сообщалось, что игрок намерен вернуться в родной клуб «Эмелек», где начинал свою карьеру. Отмечалось, что Нобоа может прилететь в Гуаякиль для подписания контракта с «Эмелеком» уже сегодня, 20 января.

38-летний Нобоа играет в России с февраля 2007 года. Полузащитник защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи».