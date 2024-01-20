Алжир — Буркина-Фасо: алжирцы сравняли счёт в начале второго тайма

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В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Алжира и Буркина-Фасо. Матч проводится на стадионе «Стад де ла Пе в Буаке (Кот-д'Ивуар).

В компенсированное время первого тайма нападающий Буркина-Фасо и грозненского «Ахмата» Мохамед Конате открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Абдул Тапсоба.

В начале второго тайма, на 51-й минуте, нападающий сборной Алжира Багдад Бунеджа сравнял счёт.

В матче 1-го тура группы D Алжир сыграл вничью с Анголой (1:1), а сборная Буркина-Фасо с минимальным счётом победила Мавританию.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.