Гол форварда «Ахмата» помог Буркина-Фасо сыграть вничью с Алжиром в матче Кубка Африки

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Алжира и Буркина-Фасо. Игра прошла на стадионе «Стад де ла Пе» в Буаке (Кот-д'Ивуар). Команды сыграли вничью — 2:2.
В компенсированное время первого тайма нападающий Буркина-Фасо и грозненского «Ахмата» Мохамед Конате открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Абдул Тапсоба. В начале второго тайма, на 51-й минуте, нападающий сборной Алжира Багдад Бунеджа сравнял счёт.
На 71-й минуте нападающий Буркина-Фасо Бертран Траоре забил второй мяч своей команды, реализовав пенальти. В компенсированное время второго тайма Бунеджа оформил дубль с передачи Адама Уны и спас Алжир от поражения.
Сборная Буркина-Фасо возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав четыре очка в двух встречах. Алжир находится на второй позиции с двумя очками после аналогичного количества встреч.
- 20 января 2024
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