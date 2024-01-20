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Гол форварда «Ахмата» помог Буркина-Фасо сыграть вничью с Алжиром в матче Кубка Африки

Гол форварда «Ахмата» помог Буркина-Фасо сыграть вничью с Алжиром в матче Кубка Африки
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Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Алжира и Буркина-Фасо. Игра прошла на стадионе «Стад де ла Пе» в Буаке (Кот-д'Ивуар). Команды сыграли вничью — 2:2.

В компенсированное время первого тайма нападающий Буркина-Фасо и грозненского «Ахмата» Мохамед Конате открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Абдул Тапсоба. В начале второго тайма, на 51-й минуте, нападающий сборной Алжира Багдад Бунеджа сравнял счёт.

На 71-й минуте нападающий Буркина-Фасо Бертран Траоре забил второй мяч своей команды, реализовав пенальти. В компенсированное время второго тайма Бунеджа оформил дубль с передачи Адама Уны и спас Алжир от поражения.

Сборная Буркина-Фасо возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав четыре очка в двух встречах. Алжир находится на второй позиции с двумя очками после аналогичного количества встреч.

Кубок африканских наций . Группа D. 2-й тур
20 января 2024, суббота. 17:00 МСК
Алжир
Окончен
2 : 2
Буркина-Фасо
0:1 Конате – 45+3'     1:1 Бунеджа – 51'     1:2 Траоре – 71'     2:2 Бунеджа – 90+5'    
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