Айван Тони — в стартовом составе «Брентфорда» на матч с «Ноттингемом»

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Команды будут играть на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Брентфорд»: Флеккен, Роэрслев, Коллинз, Ми, Пиннок, Льюис-Поттер, Янельт, Дамсгор, Мопе, Тони.

«Ноттингем Форест»: Тёрнер, Тавареш, Монтьель, Омобамиделе, Мангала, Мурилло, Данило, Хадсон-Одои, Домингес, Йейтс, Вуд.

Напомним, в мае 2023 года нападающий «Брентфорда» Айван Тони был отстранён от выступлений во всех турнирах сроком на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Ранее главный тренер хозяев Томас Франк заявил, что Тони выведет команду на поле с капитанской повязкой.