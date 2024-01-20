Андрей Аршавин рассказал, какие позиции надо усилить ЦСКА

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, какие позиции надо усилить московскому ЦСКА.

«Какие позиции надо усиливать ЦСКА? Я думаю, надо центр поля, центрального защитника и крайнего», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, в зимнее трансферное окно ЦСКА подписал лишь нападающего Тамерлана Мусаева у калининградской «Балтики». При этом армейцы объявили о переходе защитника Данилы Кругового, который присоединится к команде летом 2024 года, как кончится контракт с сине-бело-голубыми.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на восьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 38 очков.