Игрок сборной Нигерии Садик: я не понимаю обвинений в том, что я придумал травму

Нападающий сборной Нигерии и испанского «Реала Сосьедад» Умар Садик высказался о травме, полученной им в составе национальной команды на Кубке африканских наций.

«Я не понимаю обвинений в том, что придумал травму, чтобы вернуться в свой клуб. Представлять Нигерию – привилегия и честь. Но после возвращения в «Реал Сосьедад» мне сказали, что у меня был только синяк, поэтому я вернулся к тренировкам», — приводит слова Садика Football Espana.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, ранее нигерийский нападающий испанского «Реала Сосьедад» Умар Садик получил травму и покинул расположение национальной команды. Футболист уже точно пропустит Кубок африканских наций. Вместо 26-летнего Садика на турнир отправился 29-летний нападающий турецкого «Трабзонспора» Пол Онуачу.