«Я в замешательстве». Тренер Нигерии — о возвращении Садика в «Реал Сосьедад» раньше срока

Главный тренер сборной Нигерии Жозе Песейру прокомментировал неожиданное присутствие Садика в заявке «Сосьедада» на игру против «Осасуны» в Кубке Испании.

«Я в замешательстве, но что я ещё могу сказать? Врачи дали заключение, что Садик травмирован и что он не восстановится за 15 дней. Отчёт отправили в клуб, там сказали, что Садик должен вернуться, хотя он хотел остаться. Я рад, что он выздоровел, но жаль, что он не поможет сборной. Нам пришлось сделать выбор, и мы решили заменить его», – приводит слова Песейро Marca.

Напомним, нигерийский нападающий испанского «Реала Сосьедад» Умар Садик получил травму и покинул расположение национальной команды. Футболист уже точно пропустит Кубок африканских наций. Вместо 26-летнего Садика на турнир отправился 29-летний нападающий турецкого «Трабзонспора» Пол Онуачу.

Отметим, что в игре Кубка Испании с «Осасуной» нигерийский форвард вышел на замену и провёл на поле чуть более 20 минут.

В нынешнем сезоне Умар Садик провёл на клубном уровне 22 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Материалы по теме Форвард «Реала Сосьедад» покинул расположение сборной Нигерии и пропустит Кубок Африки

Дидье Дрогба завёл трибуны на Кубке Африки