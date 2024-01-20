«Я — часть истории «Спартака». Каррера ответил, считает ли он себя легендой красно-белых

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о том, достоин ли он статуса легенды красно-белых. Напомним, Каррера выиграл вместе со «Спартаком» Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2016/2017.

«Я – легенда «Спартака»? Есть и другие легенды, но я просто делал свою работу и горжусь тем, что я — часть истории «Спартака», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Именно под руководством итальянского специалиста красно-белые в последний раз становились победителями Российской Премьер-Лиги — золото было завоёвано по итогам сезона-2016/2017. В предыдущий раз до того «Спартак» был чемпионом в 2001 году. Последним местом работы 59-летнего специалиста стал итальянский клуб «Бари».

В данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 30 очков за 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.