Грэм Поттер присутствовал на матче «Кристал Пэлас» на фоне слухов о его назначении

Английский специалист Грэм Поттер присутствовал на матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Кристал Пэлас» (5:0) на фоне слухов о его назначении в стан «орлов», сообщает Goal.

Фото: TNT Sports

По информации источника, Поттер является кандидатом на пост главного тренера команды, так как «Кристал Пэлас» под руководством Роя Ходжсона играет ниже ожиданий и находится на 14-м месте в чемпионате с 21 очком. При этом сообщается, что Грэм также может возглавить английские «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед» и французский «Лион».

Последним клубом 48-летнего специалиста стал лондонский «Челси». Под его руководством лондонцы провели 31 встречу, где команда одержала всего 12 побед, восемь раз сыграла вничью и 11 раз проиграла.