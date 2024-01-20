Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Мали. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Мелёшин выставил оценку команде за первую часть сезона

Игрок «Спартака» Мелёшин выставил оценку команде за первую часть сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин поделился мнением, какую оценку можно поставить красно-белым за первую часть нынешнего сезона в РПЛ и Фонбет Кубке России.

«За первую часть сезона команде по десятибалльной шкале можно поставить семь или восемь. Не хватило побед, голов. Мы и в прошлом году навязывали борьбу «Краснодару» и «Зениту». Продолжим работать и пытаться побеждать», — приводит слова Мелёшина «РИА Новости Спорт».

Напомним, в данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» под руководством Владимира Ивича, набравший 38 очков за аналогичное количество игр. Также «Спартак» занял первое место в группе D в Кубке России и вышел в четвертьфинал, где в первом матче проиграл «Оренбургу» (0:1). Команды ждёт ответный матч, который пройдёт 12 марта.

Таблица РПЛ
Материалы по теме
«Я — часть истории «Спартака». Каррера ответил, считает ли он себя легендой красно-белых
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android