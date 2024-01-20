Игрок «Спартака» Мелёшин выставил оценку команде за первую часть сезона

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин поделился мнением, какую оценку можно поставить красно-белым за первую часть нынешнего сезона в РПЛ и Фонбет Кубке России.

«За первую часть сезона команде по десятибалльной шкале можно поставить семь или восемь. Не хватило побед, голов. Мы и в прошлом году навязывали борьбу «Краснодару» и «Зениту». Продолжим работать и пытаться побеждать», — приводит слова Мелёшина «РИА Новости Спорт».

Напомним, в данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» под руководством Владимира Ивича, набравший 38 очков за аналогичное количество игр. Также «Спартак» занял первое место в группе D в Кубке России и вышел в четвертьфинал, где в первом матче проиграл «Оренбургу» (0:1). Команды ждёт ответный матч, который пройдёт 12 марта.