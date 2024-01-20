«Рома» обыграла «Верону» в первом матче после увольнения Моуринью и вышла на восьмое место

Сегодня, 20 января, прошёл матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Верона». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Рома» обыграла «Верону» со счётом 2:1.

В начале первого тайма, на 19-й минуте, Ромелу Лукаку открыл счёт в матче, выведя «Рому» вперёд. Вскоре, уже на 25-й минуте, Лоренцо Пеллегрини удвоил преимущество хозяев во встрече. Во втором тайме, на 66-й минуте, в ворота «Ромы» был назначен пенальти. Милан Джурич не смог реализовать 11-метровый удар, счёт остался прежним. На 76-й минуте Майкл Фолоруншо отыграл один мяч, установив окончательный счёт встречи — 2:1, победа «Ромы».

После результата этого матча «Рома» поднялась на восьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 32 очка за 21 тур. Стоит отметить, что это был первый матч римлян после увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Напомним, Моуринью был уволен 16 января после поражения от «Милана» 14 января. На посту главного тренера «Ромы» Жозе сменил Даниэле Де Росси «Верона» находится на 18-й строчке с 17 очками за аналогичное количество игр.