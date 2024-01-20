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«Байер» вырвал победу у «Лейпцига» и укрепился на первой строчке Бундеслиги

«Байер» вырвал победу у «Лейпцига» и укрепился на первой строчке Бундеслиги
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Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги между командой «РБ Лейпциг» и леверкузенским «Байером». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Гости одержали победу со счётом 3:2.

Германия - Бундеслига . 18-й тур
20 января 2024, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 3
Байер
Леверкузен
1:0 Симонс – 7'     1:1 Телла – 47'     2:1 Опенда – 56'     2:2 Та – 63'     2:3 Инкапье – 90+1'    

Первый мяч был забит уже на седьмой минуте, когда полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс открыл счёт с передачи Ксавера Шлагера. На 47-й минуте полузащитник «Байера» Нейтан Телла сравнял счёт. Ему ассистировал Алехандро Гримальдо.

На 56-й минуте Луа Опенда вывел «РБ Лейпциг» вперёд. Голевая на счету Дани Ольмо. Спустя лишь семь минут защитник «Байера» Жонатан Та сделал счёт равным, отличившись после передачи Йонаса Хофмана. В компенсированное время второго тайма защитник гостей Пьеро Инкапье забил победный мяч. Гримальдо оформил ассистентский дубль.

«РБ Лейпциг» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии по футболу, набрав 33 очка в 18 проведённых матчах. «Байер» располагается на первой позиции с 48 очками после аналогичного количества встреч.

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