Хлестов: я бы посмотрел, как Умяров пробился бы в основу «Спартака» при 11 бразильцах

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Хлестов прокомментировал слова полузащитника красно-белых Наиля Умярова, который заявил, что он не против наличия одиннадцати бразильцев в составе «Спартака». Напомним, Умяров сказал, что если бразильцы будут лучше других иностранцев, то он не видит в этом проблемы.

«Если Умяров считает, что это было бы хорошо, то что тут еще можно сказать? Я бы посмотрел, как он пробился бы в основу при одиннадцати бразильцах в заявке. Впрочем, не мне судить о том, сколько должно быть бразильцев или других легионеров в «Спартаке», пусть это делают болельщики», — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент в заявке московского «Спартака» нет ни одного бразильского футболиста, в то время как в составе «Зенита» же сейчас одиннадцать представителей этой страны. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.

Наиль Умяров провёл 12 матчей в составе московского «Спартака» в текущем сезоне РПЛ, не отметившись результативными действиями.