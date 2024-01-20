Мбаппе возглавил список самых дорогих футболистов, которые могли бы играть на Кубке Африки

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своих социальных сетях опубликовал список самых дорогих футболистов, которые могли бы выступать за африканские сборные. Французский нападающий Килиан Мбаппе возглавил этот рейтинг.
Топ-10 самых дорогих футболистов, которые могли бы выступить на Кубке Африки:
1. Килиан Мбаппе (€ 180 млн, мог бы выступать за сборную Камеруна);
2. Букайо Сака (€ 120 млн, мог бы выступать за сборную Нигерии);
3-5. Эдуарду Камавинга (€ 90 млн, мог бы выступать за сборную Конго);
3-5. Орельен Тчуамени (€ 90 млн, мог бы выступать за сборную Камеруна);
3-5. Рафаэл Леау (€ 90 млн, мог бы выступать за сборную Анголы);
6-7. Вильям Салиба (€ 75 млн, мог бы выступать за сборную Камеруна);
6-7. Кристофер Нкунку (€ 75 млн, мог бы выступать за сборную ДР Конго);
8-10. Альфонсо Дэвис (€ 70 млн, мог бы выступать за сборную Либерии);
8-10. Александер Исак (€ 70 млн, мог бы выступать за сборную Эритреи);
8-10. Рандаль Коло Муани (€ 70 млн, мог бы выступать за сборную ДР Конго).