Играли в РПЛ и побеждали на Кубке Африки. Таких футболистов не очень много

Примерно каждые два года (тайминг соблюдается не всегда) европейские клубы с января по февраль страдают от Кубка африканских наций. Сейчас, например, «Ливерпуль» лишился Мохамеда Салаха (Египет), а «МЮ» — сразу трёх важных игроков: Андре Онана (Камерун), Софьяна Амрабата (Марокко) и Амада Диалло (Кот-д'Ивуар). Перечислять потери «Монако» с «Марселем» и вовсе страшно: их слишком много.

Само собой, представители топ-5 лиг обычно и становятся главными героями Кубка африканских наций. Но были среди победителей и прекрасно знакомые поклонникам РПЛ футболисты. Будучи участниками нашего чемпионата, впрочем, брали золото КАН только четверо. Зато тех, в чьих профайлах совпадают два факта — играл в России и был среди лучших в Африке — гораздо больше.

Чисамба Лунгу

Лунгу в «Урале» Лунгу в сборной

Когда и с кем взял Кубок Африки: сборная Замбии-2012

Карьера в России: «Урал» (2010–2017)

Случай сборной Замбии уникален: абсолютно незвёздная команда убрала с пути не только аутсайдеров вроде Судана (3:0) и Экваториальной Гвинеи (1:0), но и Сенегал с Дембой Ба и Паписсом Сиссе (2:1), а также Гану с братьями Айю и Асамоа Гьяном (1:0). В финале замбийцам противостоял мощнейший Кот-д’Ивуар братьев Туре, Жервиньо, Саломона Калу и Дидье Дрогба. И андердог выстоял до серии пенальти, взяв в ней верх (0:0, 8:7 п.)!

Один из 11-метровых реализовал 19-летний Лунга. Левый вингер был одним из лидеров сборной и провёл на турнире все матчи. В основное время результативными действиями он не отметился, но в самый важный момент не промахнулся. Забавно, что тогда его «Урал» даже не выступал в РПЛ: в Премьер-Лигу екатеринбуржцы вместе с Чисамбой вышли как раз по итогам того сезона. Победа на Кубке Африки его окрылила: «В Замбии меня называли Роналдиньо. Классное прозвище, но вообще я болею за «Реал». Хочу сыграть в «сливочной» футболке. А не получится с «Реалом», не против перейти в «Манчестер Юнайтед», — говорил Лунга после континентального золота.

В топ-лигу вингер так и не уехал, однако провёл в Екатеринбурге прекрасные семь лет. Босс «Урала» Григорий Иванов называл Чисамбу сыном и навещал его жену в роддоме, а сам замбиец снялся в завирусившейся рекламе, поедая банан и объясняя, как много в России добрых людей. Всего за уральцев Лунгу провёл 151 матч, забил восемь мячей и отдал 14 ассистов. Легенда! Сейчас ему 32, и он вот уже шесть лет выступает на родине. Там же, видимо, и закончит.

Ахмед Муса и Эммануэль Эменике

В клубах В сборных

Когда и с кем взяли Кубок Африки: сборная Нигерии-2013

Карьера в России: ЦСКА (2012–2016, 2018)/«Спартак» (2011–2013)

Нигерийцы, в отличие от замбийцев, обладали шикарным ростером: Джозеф Йобо, Джон Оби Микел, Виктор Мозес, Обафеми Мартинс и многие другие внушали страх соперникам по КАН. Выделялись там и два героя РПЛ. Эменике пропустил финал из-за травмы, зато забил четыре мяча и стал лучшим бомбардиром турнира, а Муса также отбегал на турнире пять встреч, а ещё забил в полуфинале в ворота Мали (4:1).

Для Ахмеда 2013 год вообще был особенным. Футболист не только примерил континентальную золотую медаль, но и оформил с ЦСКА «золотой» дубль, а также стал лучшим бомбардиром клуба: «Благодарю за всё Аллаха. Этот сезон — главный в моей карьере», — не скрывал радости левый вингер.

Главным же он остался и по сей день, тем не менее Муса не просто так считается одним из лучших легионеров в истории РПЛ. За красно-синих он отбегал 182 матча, 61 раз забив и 32 раза отдав партнёрам голевую. Кстати, армейскую легенду в 31 год вызвали (из «Сивасспора») и на нынешний Кубок Африки, так что поклонникам ЦСКА есть за кого притопить.

Эммануэль же после Кубка Африки долго лечился, провёл за «Спартак» ещё несколько матчей и вернулся в «Фенербахче». Однако победа на КАН перевесила все невзгоды: «Я планировал взять Кубок, но даже и не думал, что стану его лучшим бомбардиром. Это одни из лучших моментов в моей жизни», — Эменике практически повторил слова Мусы.

Нападающий надолго в Москве не задержался и всё же оставил о себе много ярких воспоминаний: чуть ли не сразу по приезде забил ЦСКА, положил «Локомотиву» пять банок за два осенних матча 2011-го, демонстрировал средний палец фанатам «Динамо» в снежном дерби, портил чемпионский праздник «Зениту» голом на последних минутах и уходил с поля раньше времени за яркое празднование. Да и статистика у него вполне годная: 49 матчей, 24 гола и восемь ассистов за красно-белых. В ноябре-2019 он в 32 года закончил карьеру в бельгийском «Вестерло».

Сейду Думбия

Думбия в ЦСКА Думбия в сборной

Когда и с кем взял Кубок Африки: сборная Кот-д’Ивуара-2015

Карьера в России: ЦСКА (2010–2014, 2015)

Думбия был одним из тех, кто уступил в финале КАН-2012 замбийцам. Правда, тогда он сидел в запасе и в целом на турнире провёл 81 минуту. Три года спустя всё изменилось: и ивуарийцы стали чемпионами, и Сейду отбегал 230 минут. Представитель ЦСКА даже забил в группе Гвинее и сравнял счёт (1:1). Причём карма вернула его команде должок: Кот-д’Ивуар и Гана в решающей встрече забивали друг другу только в послематчевой серии: отличился в том числе Думбия, а ганцы уступили 8:9.

Нападающий стал победителем Кубка Африки уже в ранге игрока «Ромы», но начинал турнир армейцем. Объяви ЦСКА о трансфере на две недели раньше, и Думбия не попал бы в наш список. Интересно, что его карьера в Риме не сложилась во многом из-за успешного Кубка Африки: «В Италию я прибыл после 10 дней празднования победы. Я практически не спал и не мог стоять на ногах. Я только что выиграл со сборной серьёзный трофей, который мы ждали 22 года. Мы добились невероятного и были очень рады. К сожалению, я забыл, что являюсь профессиональным футболистом. Если бы я мог вернуть время назад, праздновал ли поменьше? Нет, возможно, даже побольше», — эти слова Сейду наверняка взбесили римских болельщиков.

В ЦСКА у ивуарийца всё было гораздо лучше: 150 матчей, 95 голов и 36 ассистов. Думбия не играет с лета 2021-го, когда покинул мальтийский «Хамрун Спартанс». А закончил с футболом официально год спустя в 34-летнем возрасте, так и не дождавшись предложений. По крайней мере, столько ему было официально.

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Кто ещё из игроков РПЛ брал Кубок Африки

Этот список гораздо внушительнее: