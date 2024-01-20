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Салаи, которого летом хотел подписать «Зенит», перейдёт во «Фрайбург» — Плеттенберг

Салаи, которого летом хотел подписать «Зенит», перейдёт во «Фрайбург» — Плеттенберг
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Защитник немецкого «Хоффенхайма» Аттила Салаи, которого летом хотел подписать «Зенит», перейдёт во «Фрайбург» на правах аренды до конца сезона, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, между немецкими клубами достигнуто устное соглашение и в ближайшее время произойдёт переход.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» летом хотел подписать защитника и даже предложил € 20 млн, однако получил отказ. При этом летом 2023 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, Аттила перебрался в немецкий клуб за € 12,3 млн.

В нынешнем сезоне венгерский футболист сыграл за «Хоффенхайм» всего пять матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. Кроме того, рыночная стоимость Салаи составляет € 10 млн.

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Источник: «Зенит» предложил € 20 млн за футболиста «Фенербахче» и сборной Венгрии
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