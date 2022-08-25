Источник: «Зенит» предложил € 20 млн за футболиста «Фенербахче» и сборной Венгрии

Защитник турецкого «Фенербахче» Аттила Салаи может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 24-летнего венгра заинтересован «Зенит».
Клуб из Санкт-Петербурга сделал по Салаи предложение в размере € 20 млн, сообщает Fenerbahce Republic в «Твиттере», ссылаясь на слова инсайдера Ягиза Сабункоглу.
Отмечается, что сам футболист не видит препятствий для переезда в Россию. Ранее интерес к Салаи также проявляли «Аякс», «Порту», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Торино».
Салаи выступает за «Фенербахче» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Салаи принял участие в 42 матчах во всех турнирах, записал в свой актив один гол и две результативные передачи. С 2019 года футболист вызывается в национальную команду Венгрии. За это время он принял участие в 27 матчах и не отметился результативными действиями.
- 25 августа 2022
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