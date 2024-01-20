Голкипер «Милана» Меньян не хотел продолжать матч с «Удинезе» из-за фанатов соперника

Вратарь «Милана» Мик Меньян не хотел продолжать матч 21-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (1:1), который проходит в данный момент, из-за болельщиков соперника.

Однако через какое-то время французский голкипер всё-таки вернулся на поле. При этом каждый раз, когда Меньян касался мяча, его освистывали болельщики «Удинезе».

Напомним, в первом тайме, на 32-й минуте, главный арбитр встречи Фабио Мареска остановил игру и не возобновлял несколько минут. Причиной остановки стал расизм в отношении вратаря «Милана» Мика Меньяна, который ушёл в подтрибунное помещение во время вынужденного перерыва. Точная причина тем не менее неизвестна, судья уже возобновил игру.

Напомним, в данный момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 42 очка после 20 матчей. «Удинезе» же располагается на 16-й строчке, в активе команды 18 очков за аналогичное количество игр.