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Гильерме: было бы отлично, если бы мы играли через день, чтобы меньше тренироваться

Гильерме: было бы отлично, если бы мы играли через день, чтобы меньше тренироваться
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Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме поделился эмоциями от товарищеского матча с саудовским «Аль-Охдудом». Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.

«Игры — это всегда хорошо. Было бы отлично, если бы мы играли через день, чтобы меньше тренироваться. Но все понимают, что сборы — это процесс, который надо пройти. В первую неделю было очень тяжело, большая нагрузка. В первой игре, как и всегда, на технические моменты мы особо не смотрим. Это больше для того, чтобы добавить нам физических кондиций», — приводит слова Гильерме официальный сайт „Локомотива“.

Напомним, в прошедшей встрече «Локомотив» одержал победу благодаря голам нападающего Владислава Сарвели и полузащитника Алексея Батракова.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024 . Товарищеские матчи
20 января 2024, суббота. 16:05 МСК
Локомотив-мол.
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Аль-Охдуд
Наджран, Саудовская Аравия
1:0     2:0    
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