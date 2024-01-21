Гильерме: было бы отлично, если бы мы играли через день, чтобы меньше тренироваться
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Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме поделился эмоциями от товарищеского матча с саудовским «Аль-Охдудом». Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.
«Игры — это всегда хорошо. Было бы отлично, если бы мы играли через день, чтобы меньше тренироваться. Но все понимают, что сборы — это процесс, который надо пройти. В первую неделю было очень тяжело, большая нагрузка. В первой игре, как и всегда, на технические моменты мы особо не смотрим. Это больше для того, чтобы добавить нам физических кондиций», — приводит слова Гильерме официальный сайт „Локомотива“.
Напомним, в прошедшей встрече «Локомотив» одержал победу благодаря голам нападающего Владислава Сарвели и полузащитника Алексея Батракова.
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