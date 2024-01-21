Стало известно, почему Мансилья уехал со сборов «Оренбурга»

Пресс-служба «Оренбурга» опубликовала трогательное видео, в котором футболисты и тренерский штаб клуба поздравили аргентинского нападающего команды Брайана Мансилью с рождением сына. Именно по этой причине 26-летний игрок уехал со сборов «Оренбурга».

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале «Оренбурга».

Напомним, Брайан Мансилья перебрался в «Оренбург» летом 2022 года по договору аренды из аргентинского «Расинга», а через год перешёл в команду на постоянной основе, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1,2 млн.

В нынешнем сезоне Мансилья принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге, отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.