Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кубок африканских наций, 21 января: расписание игрового дня

Кубок африканских наций, 21 января: расписание игрового дня
Комментарии

Сегодня, 21 января, состоится три заключительных матча в рамках 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием предстоящего игрового дня.

21 января, расписание игрового дня

Группа Е

  • 23:00 мск. ЮАР — Намибия.

Группа F

  • 17:00 мск. Марокко — ДР Конго;
  • 20:00 мск. Замбия — Танзания.

Напомним, вчера, 20 января, сборная Мали сыграла вничью с Тунисом (1:1) и единолично возглавила группу Е. В матчах 1-го тура в группе F национальная команда Марокко одержала разгромную победу над Танзанией (3:0), а Замбия и ДР Конго разошлись миром (1:1).

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.

Календарь Кубка Африки
Турнирная таблица Кубка Африки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android