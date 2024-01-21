Кубок африканских наций, 21 января: расписание игрового дня

Сегодня, 21 января, состоится три заключительных матча в рамках 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием предстоящего игрового дня.
21 января, расписание игрового дня
Группа Е
- 23:00 мск. ЮАР — Намибия.
Группа F
- 17:00 мск. Марокко — ДР Конго;
- 20:00 мск. Замбия — Танзания.
Напомним, вчера, 20 января, сборная Мали сыграла вничью с Тунисом (1:1) и единолично возглавила группу Е. В матчах 1-го тура в группе F национальная команда Марокко одержала разгромную победу над Танзанией (3:0), а Замбия и ДР Конго разошлись миром (1:1).
Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.