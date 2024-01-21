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«Ньюкасл» отклонил предложение мадридского «Атлетико» по аренде Каллума Уилсона

«Ньюкасл» отклонил предложение мадридского «Атлетико» по аренде Каллума Уилсона
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Руководство «Ньюкасла» приняло решение отказать мадридскому «Атлетико», который обратился к «сорокам» с целью арендовать их нападающего Каллума Уилсона. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский клуб готов рассмотреть предложение «матрасников», только если они обратятся с полноценным трансфером 31-летнего нападающего.

Подчёркивается, что «сороки» настаивают именно на продаже Уилсона, поскольку клубу нужны деньги для нивелирования имеющихся у них проблем с финансовым фэйр-плей.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восьмью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

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