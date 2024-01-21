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Умар Садик отыграл полный матч за «Сосьедад» после отъезда из сборной Нигерии из-за травмы

Вчера, 20 января, состоялась встреча 21-го тура испанской Примеры между «Сельтой» и «Реалом Сосьедад». Нигерийский нападающий баскской команды Умар Садик отыграл полный матч, хотя ранее покинул расположение сборной Нигерии, выступающей на Кубке африканских наций — 2024, из-за травмы.

Напомним, «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 1:0. Единственный мяч на счету испанского полузащитника команды Брайса Мендеса.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

В нынешнем сезоне Умар Садик принял участие в 23 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, отметился двумя голами и одной голевой передачей.

В данный момент национальная команда Нигерии находится на второй строчке в группе А, набрав четыре очка после двух проведённых матчей.